IL colpaccio. La Settempeda fa il pieno in casa dell’Elpidiense

Elpidiense Cascinare 1

Settempeda 3

E. : Tomba, Trinetta, Tartabini, Calvagni (1’st Recchioni), Salvati, Cannoni, M. Catinari (10’st Tenpestilli), Di Donato (1’st De Martino), Cingolani, Marozzi (23’ Conte), Marcelli (10’st Amadio). All. G. Cannoni.

SETTEMPEDA: Pettinari, D’Angelo, Montanari, Pagliari, Palazzetti, Dolciotti, Quadrini (49’st Massini), Rango (22’st Salvatelli), Cappelletti, Farroni (10’st Perez), Boldrini (27’st Sfrappini). All. Ciattaglia.

Arbitro: Crincoli di Ascoli.

Reti: 30’ rig. Pagliari, 6’st Farroni, 20’st Cappelletti, 23’st Cingolani.

I ragazzi di Ciattaglia si impongono in casa dell’Elpidiense Cascinare e guadagnano così la sesta posizione. La gara si sblocca su rigore, con Pagliari glaciale dagli undici metri e non fallisce. In apertura di ripresa ci pensa Farroni a raddoppiare, mentre al 20’ è di Cappelletti la rete che vale il momentaneo 0-3. Gara praticamente chiusa per la Settempeda, che l’Elpidiense Cascinare prova a riaprire con il gol di Cingolani, ma la Settempeda si difende con ordine nel finale e porta a casa tre punti preziosi.