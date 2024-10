Il commento del mister. Salmi e un successo sfiorato: "Faccio i complimenti ai ragazzi»

Ha cullato nel finale anche il sogno di vincerla, quando il Tau è rimasto in dieci, ma mister Francesco Salmi fa comunque i complimenti alla sua squadra per il pari con la capolista. "Abbiamo fatto un’ottima gara – le sue parole – contro una squadra che merita il primo posto, è stata una bella partita, con due squadre che hanno giocato nonostante il campo pesante. Forse ai punti abbiamo fatto qualcosa in più, quando eravamo in undici contro dieci abbiamo fatto di tutto per vincerla ma non ci siamo riusciti. Faccio però i complimenti alla squadra perché abbiamo subìto un sacco di critiche che questo gruppo e questi ragazzi non meritano. Vanno invece elogiati per la prestazione, la voglia e l’impegno che mettono tutte le settimane negli allenamenti. In alcune gare abbiamo sbagliato ma è stata la troppa voglia di giocare sempre per vincere". Salmi ha dovuto ridisegnare la squadra per le tante assenze.

"Purtroppo abbiamo avuto qualche contrattempo – prosegue – Ousji domani (oggi, ndr) ha la risonanza alla caviglia e speriamo di averlo fra qualche giorno, Aldrovandi invece speriamo di averlo già mercoledì con il Forlì, un’altra grande squadra, una candidata alla C. Non scordiamo che oggi rispetto alla prima giornata col Piacenza avevamo fuori 6 ragazzi e non è poco, ma ho un grande gruppo e grazie alla società ho dei cambi di spessore. A proposito, la società ci è sempre stata molto vicina, speravo di dare a tutti una soddisfazione più grande".

Le altre gare della 9^ giornata: Lentigione-Riccione 3-1, Progresso-Forlì 0-0, Sasso M.-Pistoiese 2-1, Sammaurese-Corticella 1-3, Fiorenzuola-Zenith 2-1, Ravenna-San Marino 2-1, Tuttocuoio-Piacenza 1-1, Prato-Imolese 2-2.

Classifica: Tau 22, Pistoiese, Sasso M. e Forlì 15, Lentigione 14, Cittadella, Piacenza e Ravenna 13, Imolese 11, Prato e Tuttocuoio 10, Fiorenzuola e Zenith 8, San Marino e Corticella 7, Riccione 6, Progresso 4, Sammaurese 3.