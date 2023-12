Il commento. Sogni, progetti e quella voglia di concretezza

Filippi

Primi quattro mesi a digiuno di punti, i carciofi, i playoff, il nuovo ’Romeo Neri’, l’attesa, il cambio al vertice, l’ultimo posto in classifica, il centro sportivo della Gaiofana e la rinascita. Quante cose ha regalato, nel bene e nel male, il 2023 ai tifosi del Rimini. Delusione, attesa, curiosità, scetticismo, mani tra i capelli. Valanghe di gol subiti, esoneri, arrivi e partenze. Ma anche speranza. Tanta speranza. Perché pensare a un nuovo stadio per i tifosi del Rimini è un sogno a occhi aperti. Vale più di un milione di partite vinte sventolando la sciarpa biancorossa al cielo. Già si vedono seduti sui nuovi seggiolini di quell’impianto da 15mila posti, su due livelli. Con la curva appiccicata al campo. E questo vale più di tutto. Dà speranza. Come la dà quel bando non più andato maledettamente deserto. Il Rimini alza la mano, vuole ’prendersi’ la Gaiofana. Tutto questo tiene in piedi la nuova proprietà. Anche quando l’inesperienza abbinata alla rivoluzione fa brutti scherzi sul campo. I progetti per il futuro rendono il presente più dolce, anche se dolce non lo è. Si parte da un anno zero fatto di ’strutture’ fuori dal campo e strutture da abbattere sul terreno di gioco. La sfida sarà quella di diventare ‘grandi’ anche lì dove sta la passione dei tifosi ogni maledetta domenica. O venerdì, o sabato. Di pomeriggio e di notte al gelo. Loro ci sono e aspettano con fiducia. Contestando, ma non troppo. Applaudendo con cautela. Perché fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Vogliono vedere i risultati, non si fidano più delle promesse e dei progetti su carta. E, come biasimarli.