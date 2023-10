Il Consandolo non si ferma più. Stesa la Portuense, la matricola vola

consandolo

2

portuense

0

CONSANDOLO: Lesi, Gaiani, Tufa (18’st Castelli), Brandolini, Liri, Trentini, Rimondi, Giberti (15’st Morona), Gentili (34’st Baglietti), Mazzoni, Badjie. A disp. Guerra, Sangiorgi, Fabbri, Bianconi, Merighi, Dell’Isola. All. Dirani.

PORTUENSE: Broccoli, Sorghini, Masiero (1’st Orlandi), Bolognesi, Marconi, Sorrentino, Fomete (40’pt Nicolasi), Di Domenico (1’st Pierfederici), Melandri, Laghi (38’st Scaglione), Sarto (20’st Mahmoudi). A disp. Broccoli, Piovaccari, Sovrani, Vitali, Rubini. All. Baiesi.

Arbitro: Zauli di Imola.

Marcatori: 44’pt Badjie, 25’st (rig.) Liri. Note: ammoniti Giberti, Sorghini, Masiero, Morona.

Quarta vittoria consecutiva per il Consandolo, l’ultima è quella di maggior prestigio, a spese della più attrezzata Portuense, che invece interrompe una serie di due vittorie di fila. Si è giocato davanti a una bella cornice di pubblico, ma senza uno straccio di tribuna, una lacuna cui il comune di Argenta non ha trovato la forza economica e la volontà politica di trovare una risposta adeguata. I padroni di casa erano senza il centravanti Colino; due assenze pesanti nella Portuense; capitan Formigoni e il registra Grazia. Nel primo tempo è la Portuense la più intraprendente, vicina al vantaggio già in avvio con Melandri. L’ex Ravenna approfitta di un errore di Gaiani, penetra in area ma Lesi è bravo a chiudere ogni spiraglio in uscita. Altra occasione pochi minuti dopo: Laghi pesca in area Melandri, raccoglie di testa ma non trova la porta per pochi centimetri.

Al 35’ la prima opportunità per il Consandolo: su calcio d’angolo sul secondo palo sceglie bene il tempo Brandolini, di testa indirizza sotto la traversa, colpo di reni di Broccoli, che riesce a sventare. Al 40’ percussione di Laghi, salta due avversari, il tiro è violento sul primo palo, respinge Lesi. Al 44’ il Consandolo passa in vantaggio: lancio in profondità per Badjie, in dubbio fuorigioco, l’arbitro fa proseguire e il centravanti rossoblù supera il portiere in uscita. Nel secondo tempo Baiesi lancia nella mischia tutte le bocche da fuoco di cui dispone, l’attacco però è evanescente, il Consandolo non ha difficoltà a controllare la situazione e ad agire di rimessa, specialità della casa per innescare il guizzante Badjie. Al 17’ l’unico tiro nello specchio della porta dei portuensi, una bella girata in area su calcio d’angolo calcio corto, si stacca dalla marcatura Melandri, ma Lesi è ben piazzato e dice di no. Al 24’ il nuovo entrato Sarto si fa rubare palla, dal fondo retropassaggio per Badjie, dribbling a rientrare e tiro rasoterra sul primo palo cui risponde Broccoli con una difficile parata in tuffo. Breve giro di lancette e arriva il raddoppio. Lancio in profondità per Badjie, salta in velocità Marconi che lo sbilancia con una spinta da tergo: rigore. Su dischetto va l’ex rossonero Liri, il suo tiro spiazza Broccoli e finisce in rete.

Franco Vanini