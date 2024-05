Il conto alla rovescia. Pianese, ultima fatica con il Tau Altopascio. Poi la società inizierà a pensare alla serie C

Tornerà ad allenarsi oggi pomeriggio la Pianese, reduce dall’impresa di vincere il girone E di serie D con una giornata di anticipo grazie al blitz di Serravezza in rimonta e al contemporaneo pareggio del Follonica Gavorrano. Per concludere un’annata incredibile e per certi versi storica, che è valsa il ritorno nei professionisti a quattro anni esatti dalla retrocessione del 2020, ai bianconeri di mister Prosperi resta una ultima ininfluente fatica, domenica alle 15 in casa contro il Tau Altopascio per l’ultima giornata di campionato. Poi arriverà il ‘rompete le righe’ ufficiale e gli amiatini inizieranno a programmare il campionato di serie C. Domenica l’allenatore Prosperi potrebbe optare per qualche cambiamento nell’undici di partenza magari dando spazio a chi ha giocato meno o come Kouko e Bramante, assolutamente decisivi a Serravezza, e spesso subentrati dalla panchina nell’ultimo periodo. Potrebbe esserci dal primo minuto anche capitan Gagliardi (nella foto con Brenci, ex giocatore bianconero e ora nello staff tecnico, ndr) elogiato pubblicamente dallo stesso Prosperi per il ruolo di leader tecnico ma anche morale di un gruppo che è stato in testa dalla prima giornata e nelle poche domenica in cui era secondo ha saputo vincere ogni volta trasformando la pressione in grinta e voglia di vincere.

Guido De Leo