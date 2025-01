Serie D, l’anno nuovo si apre con un movimento in entrata. Un altro rinforzo a centrocampo per Bonura. Dal Fossano arriva l’esperienza di Cenci

Si è aperto con un botto di mercato il nuovo anno in casa della Sangiovannese. Proprio ieri, alla ripresa degli allenamenti dopo due giorni di sosta, si è ufficialmente unito al gruppo il centrocampista classe ’98 Christian Cenci, reduce da una prima parte di stagione in serie D nel Fossano con 18 presenze all’attivo, 16 da titolare, e due gol messi a segno.

Un centrocampista di esperienza, ha alle sue spalle anche 22 presenze in serie C nel Ravenna nel campionato 2016/17 e dopo quell’annata si è stabilito nella quarta serie nazionale con le maglie di San Marino, Forlì, Troina, Paternò, Nereto, due anni e mezzo a Vado dove ha conquistato lo scorso campionato, giocando 33 volte con un gol all’attivo, i playoff per poi passare la scorsa estate al Fossano col quale ha giocato fino alla sosta natalizia.

La precaria posizione dei piemontesi sommata alla voglia di cambiare aria l’ha fatto optare per scendere in Toscana. Un rinforzo di spessore per Bonura che sarà, con ogni probabilità, anche l’ultimo visto che la società ha coperto i tre tasselli mancanti con altrettanti giocatori: il difensore Vietina, i centrocampisti Foresta e appunto Cenci che permetteranno all’allenatore azzurro di poter avere più pedine a disposizione nel suo scacchiere, proprio ora che partirà una seconda parte di stagione con tante incognite.

Per i numeri forniti dall’attacco mancherebbe, onestamente, anche un giocatore capace di finalizzare al meglio la mole di gioco che si costruisce ma si confida di poter ovviare al problema con il completo recupero di Michelangelo Nieri, più volte fermato da infortuni di varia natura dall’inizio della preparazione e ora tornato ad allenarsi in pianta stabile.

Massimo Bagiardi