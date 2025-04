Fase finale per il titolo regionale Allievi e Under 15: le squadre qualificate e il calendario

È stata definita la fase finale per l’aggiudicazione del titolo regionale Allievi: si sono qualificati Vigor Senigallia, Tolentino e Atletico Ascoli. La prima giornata si giocherà alle 16.30 di domenica 27 aprile tra Tolentino-Atletico Ascoli; la seconda ci sarà il 4 maggio tra la Vigor e la perdente del turno precedente. L’11 maggio è in programma l’ultima gara per la categoria Allievi.

Previsto lo stesso procedimento per l’aggiudicazione del titolo regionale under 15: si sono qualificati all’ultima fase K Sport, Recanatese e Atletico Ascoli. La prima gara è stata fissata per il 27 aprile alle 16.30 tra Recanatese e Atletico Ascoli; il 4 maggio K Sport affronterà la perdente del turno precedente e infine l’11 maggio si giocherà alle 16.30 l’ultimo match del triangolare.

Al termine delle tre giornate risulterà vincente la formazione che avrà ottenuto il maggior numero di punti. Nel caso in cui due o più formazioni avessero gli stessi punti si terrà conto nell’ordine: della migliore differenza reti; del maggior numero di reti segnate e infine del maggior numero di reti segnate in trasferta.