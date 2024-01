Il Corticella sorride a metà. Solo un pari con il Fanfulla

CORTICELLA

0

FANFULLA

0

CORTICELLA (4-3-3): Martelli; Cavacchioli, Menarini, Chmangui, Cudini; Cavallini (50’ Riviera), Casadei (50’ Ruffo Luci), Mordini; Trombetta, Bertani, Farinelli. All. Miramari.

FANFULLA (4-3-3): Libertazzi; Cabri, Premoli, Suardi, Cazzaniga; Bettoni 6, Odalo (80’ Izzo), Donnemma; Cocuzza 6 (86’ Cappadonna), Spera (70’ Vitanza), Kakou (70’ Zeneli). All. Albertini .

Arbitro: Orlandi di Siracusa.

Note: ammoniti Libertazzi, Mortari, Izzo.

Una buona partita, alla quale è mancata solo la rete. Ma il pubblico presente sugli spalti non si è certamente annoiato. Le due squadre si sono battute con grande determinazione senza rinunciare a cercare la rete per poter portare a casa quei tre punti che avrebbero potuto dare una svolta alla classifica dell’una o dell’altra. Alla fine, un buon pareggio, in considerazione del fatto che sia Corticella e Fanfulla hanno dimostrato una certa vitalità. Nonostante le assenze dei centrocampisti Latini, squalificato, Bove, De Milato e Souto, infortunati, sono stati i bianconeri ospiti a creare le migliori occasioni da rete. Nel primo tempo ci prova subito Premoli, tra i più brillanti della propria squadra, ma non riesce a superare il portiere bolognese Martelli. Poi arriva un paio di volte al tiro Cocuzza, al rientro dal turno di squalifica al pari del capitano Bettoni, prima che ci provi ancora invano Cazzaniga. Il Corticella non è certamente rimasto a guardare, riuscendo a ribattere colpo su colpo agli attacchi degli avversari lombardi, creando un paio di pericolose occasioni per sbloccare il punteggio. Ad avere l’opportunità è stato Farinelli, che però ha mandato direttamente fuori dallo specchio, senza creare grattacapi al portiere Libertazzi.

Successivamente, mantenendo per lunghi tratti in mano le redini del gioco, ci hanno provato anche Mordini e Trombetta, trovando dall’altra parte la massima attenzione da parte dell’estremo difensore. Dalla panchina il tecnico Miramari ha cercato nella ripresa, anche attraverso le sostituzioni, di dare maggior incisività alla manovra, visto che a un certo momento si è avuta dagli spalti la sensazione che il Corticella potesse vincere la gara. Al 48’ della ripresa la migliore opportunità capita a Suardi, pronto al tiro di collo in piena area che scheggia la base del palo alla sinistra dell’estremo difensore del Corticella. Da segnalare nelle file della formazione lombarda il debutto al 25’ della ripresa dell’ex centrocampista del Sangiuliano City Zeneli, classe 2004, il cui tesseramento non è stato annunciato dalla società e l’ammonizione a Bettoni: diffidato, salterà la partita interna del prossimo turno contro il Carpi. Per il Corticella comunque un punto che fa classifica.