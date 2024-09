Il debutto del Grifone. Tre gol e porta inviolata

Tra le belle notizie che ha portato il successo sull’Orvietana c’è anche il fatto che i biancorossi non hanno incassato reti. Quello delle troppe reti subite, infatti, è stato uno degli argomenti di principale interesse tra gli sportivi nelle otto uscite pre-campionato che hanno caratterizzato il cammino dei biancorossi. Contro i "rupestri" umbri, che a dire la verità si sono fatti pericolosi con alcune ripartenze davanti a Raffaelli, però, mai impegnato, Cretella e compagni hanno dimostrato una buona "solidità" con la difesa schierata a tre (Barlettani e Frosali) supportata da un "robusto" centrocampo con gli esterni (Guerrini e Macchi) assai attivi e con una coppia centrale (Sabelli, Sacchini) sempre attenta. Nel reparto offensivo il duo inedito composto da Mobilio e Benucci si è ben comportato. Alle loro spalle Riccobono è salito in cattedra ed ha dato i tempi giusti alla manovra sbloccando anche il risultato con un calcio di punizione da manuale del calcio. E da manuale del calcio è stato anche un suo prodigioso recupero in fase difensiva. Questo è il Riccobono che vogliamo vedere. E tra gli altri risultati di giornata da segnalare la vittoria esterna del Siena di mister Magrini che ha ridimensionato subito il San Donato di Bonuccelli e il successo esterno del Poggibonsi in casa del Trestina. Ora il Grosseto è atteso ad una conferma dalla trasferta di Seravezza