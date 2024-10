Il derby al Cervia United. Frugesport, altra sconfitta

La quinta giornata del campionato di Promozione ha messo in vetrina il Cervia United, capace di aggiudicarsi 1-0 il derby casalingo contro il Classe. Per effetto di questo successo, i gialloblù si sono issati al 4° posto solitario con 9 punti, a -3 dalla vetta, occupata dal Misano, capace dell’en plein senza subire reti. La sfida del ‘Todoli’ è stata intensa ed equilibrata, ed è stata decisa dagli 11 metri. Il gol partita è stato segnato al 5’ di recupero del 1° tempo da Pasolini su rigore. Per l’attaccante dei cervesi è stato il 3° gol stagionale.

La squadra di Davide ‘Momo’ Montanari ha tuttavia rischiato proprio sui titoli di coda della ripresa, quando cioè, dopo l’espulsione di Tisselli al 40’, il Classe ha usufruito di un calcio di rigore. Neutralizzando il tiro dagli 11 metri del ravennate Furfari, il portiere dei cervesi Cappelli è diventato dunque l’eroe di giornata. Conferme e riscatti passeranno da altri derby, visto che, domenica prossima, il Cervia United sarà di scena a San Pietro in Vincoli, mentre il Classe, ‘solitario’ all’8° posto con 6 punti, ospiterà lo Sparta Castel Bolognese.

A proposito dei castellani, la squadra di mister Merenda ha gettato alle ortiche una ottima occasione per spiccare il volo. Lo Sparta infatti, pur in inferiorità numerica per l’espulsione di Cardelli al 24’ della ripresa, non ha saputo condurre in porto il successo sul Fratta Terme che stava maturando per effetto del gol di Davide Placci al 31’ in 10 contro 11. Al 35’, la rete di Pezzi rimetteva il risultato in equilibrio. Nel finale (40’) lo Sparta è rimasto addirittura in 9 per il rosso a Sabbioni, ma i termali non sono riusciti ad approfittarne e così il match è terminato 1-1.

Un punto preziosissimo è quello strappato dal San Pietro in Vincoli al ‘Mazzola’ di Santarcangelo, sul campo di una delle pretendenti al primato. La formazione di mister Del Mastio ha chiuso il 1° match stagionale senza subire reti. In coda, il Frugesport ha perso 2-0 a Rimini (22’ st Radici, 27’ Fantini) sul campo della Stella. La matricola massese è ancora ferma al palo, benché in compagnia di Edelweiss e Bellariva, con cui giocherà domenica prossima in casa. La prosecuzione del match casalingo contro lo Sparta (da 1-0) è in calendario domani alle 20.30.