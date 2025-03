Il derby. Casette esulta con Latini. È suo il gol alla Cluentina

Casette Verdini

Cluentina

: Carnevali, Ferrari, Menchi, Forte, Ciurlanti, Tidiane, Midei, Giaccaglia, Latini, Del Brutto (30’ Cingolani), Gentilucci (40’ st Corrado). All. Lattanzi.

CLUENTINA: Rocchi, Bosetti, Torresi (40’ st Pierantoni), Giordani (22’ st Troscè), Menghini, Pagliarini, Cappelletti (29’ st Gentili), Cammilloni, Montserrat, Mancini, Ibi Ngwang. All. Travaglini.

Arbitro: Cesca di Macerata.

Rete: 13’ Latini.

Casette Verdini subito in vantaggio sulla Cluentina: nel calcio piazzato al lato dell’area, dopo vari colpi di testa è Latini (13’) il più scaltro a spingere il pallone in porta e firmare l’1-0. Ospiti pericolosi con Monserrat (20’) con il pallone che scheggia il palo esterno. Nel secondo tempo entrambe le squadre tornano equilibrate ma a differenza del primo la partita si incattivisce con parecchie interruzioni di gioco. Negli ultimi 10 minuti gli ospiti premono sull’acceleratore per cercare il gol del pari, ma la retroguardia protegge con i denti il risultato.