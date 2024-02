Il derby. Con il Cesena sarà giornata biancorossa

Era attesa ed è arrivata. Il derby del ‘Neri’ con il Cesena in programma venerdì della prossima settimana sarà ‘Giornata biancorossa’. Quindi, non saranno validi gli abbonamenti. E già si può dare la caccia al biglietto. La prima fase della prevendita in casa Rimini è riservata soltanto agli abbonati che avranno una prelazione sul proprio posto e prezzi agevolati. Prima fase che durerà fino a domenica. I tagliandi si possono acquistare nei punti vendita autorizzati Vivaticket, online sul sito www.vivaticket.it oppure alla biglietteria dello stadio sotto la tribuna centrale (oggi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, proprio come domani. Domenica dalle 10 alle 12.30). I prezzi: tribuna centralissima 25 euro intero e 20 ridotto, centrale 19 euro intero e 17 ridotto, laterale e distinti 12 euro intero e 10 ridotto. I biglietti di curva Est fino a domenica costeranno 10 euro e 8 ridotto. Poi nella fase due, da lunedì della prossima settimana, la vendita sarà aperta a tutti, ma ovviamente non più a prezzi scontati.