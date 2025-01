Il derby è della Ternana, contro il Gubbio finisce 2-1

Terni, 11 gennaio 2025 – Il derby è della Ternana. La squadra di mister Abate torna alla vittoria che mancava dal 7 dicembre scorso e sale in vetta alla classifica in posizione solitaria, in attesa di conoscere il risultato della Virtus Entella impegnata nel pomeriggio ad Ascoli. Per il Gubbio, che nel finale della partita, nonostante l’inferiorità numerica, ha accorciato le distanze su rigore e poi sfiorato il pareggio, il “Liberati” si è confermato campo tabù, dove nelle 14 sfide in campionato finora disputate con le fere ha perso 13 volte a fronte dell’unico successo festeggiato 36 anni fa. Abate, tornato per l’occasione alla difesa a tre, ha proposto il tridente d’attacco e la mediana a quattro, mentre Fontana ha preferito coprirsi optando per un abbottonato 5-3-1-1. I rossoverdi hanno subito preso in mano le redini della gara che si è sbloccata alla mezzora. Allo scoccare del 30’, infatti, il Gubbio ha perso D’Avino, espulso per fallo commesso quasi al limite dell’area su Cicerelli lanciato a rete, e sulla punizione conseguente è stato lo stesso Cicerelli a realizzare per il vantaggio della Ternana. I rossoverdi, forti anche della superiorità numerica, hanno così rafforzato il proprio predominio e al 43’ sono riusciti a raddoppiare con Romeo. Nella ripresa (22’) Tito colpisce la traversa con un tiro-cross dalla sinistra. Nel finale, però, le fere calano di intensità e concentrazione consentendo al Gubbio di farsi avanti. Al 29’ D’Ursi, uscito dal controllo di Capuano, va al tiro ma Vannucchi si oppone alla grande. La partita si riapre al 37’ con il rigore trasformato da D’Ursi (fallo in area dui Casasola su David) che accorcia le distanze per il Gubbio. La squadra di Fontana sfiora il pareggio al 40’ con Rosaia, la cui conclusione è neutralizzata da Vannucchi mentre al 43’ è Venturi a salvare su Curcio. Al triplice fischio di Allegretta la Ternana tira un sospiro di sollievo.

Tabellino

Ternana-Gubbio 2-1

TERNANA (3-4-3): Vannucchi, Loiacono, Capuano, Tito (31’ st Martella), Casasola, Corradini, De Boer, Donati, Romeo (1’ st Aloi), Ferrante (38’ st Donnarumma), Cicerelli (31’ st Curcio). A disp.: Franchi, Trifelli, Patanè, Mattheus, Carboni, Cianci. All. Abate

GUBBIO (5-3-1-1): Venturi, Zallu (8’ st Tozzuolo), D’Avino, Rocchi, Signorini (43’ st Rovaglia), Tentardini (1’ st David), Corsinelli, Rosaia, Iaccarino, D’Ursi, Tommasini (31’ st Maisto). A disp.: Bolletta, Stramaccioni, Pirrello, Faggi, Conti. All. Fontana

ARBITRO: Allegretta di Molfetta

MARCATORI: 32’ pt Cicerelli, 43’ pt Romeo, 37’ st D’Ursi (rigore)

NOTE: Osservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Fabio Cudicini. Spettatori 4.200 (123 ospiti). Espulso: 30’ pt D’Avino. Ammoniti: Signorini, Romeo, Tito, Casasola. Angoli: 5 a 3. Recupero: 0’ e 4’