Il derby finisce in bianco. La Samb fermata sul pari

ATLETICO

0

SAMBENEDETTESE

0

Atletico Ascoli (5-3-2): Pompei 6; Camilloni 6 (34’st Mengani sv), Mazzarani 6.5, D’Alessandro 6.5, Nonni 7, Antoniazzi 6; Severini 5,5 (dal 28’st Ceccarelli 5.5), Vechiarello 6.5, Olivieri 6 (dal 40’st Clerici sv); Ciabuschi 6 (dal 16’st Maio 5.5), Minicucci 6 (dal 16’st Traini 5.5). A disp.: Galbiati, Alborino, Dondoni, Gerlero.

All.: Simone Seccardini 6

Sambenedettese (4-3-3): Orsini 6; Chiatante 6 (dal 42’st Toure sv), Pezzola 6, Gennari 6.5, Orfano 5.5; Candellori 5.5, Paolini 6.5, D’Eramo 5.5 (dal 42’st Zini sv); Kerjota 5.5 (dal 34’st Baldassì sv), Eusepi 5.5, Battista 5.5 (dal 39’st Moretti sv). A disp.: Semprini, Fabbrini, Bouah, Lonardo, Tataranni.

All.: Ottavio Palladini 5.5 Arbitro: Spera di Barletta 5.5

Note. Spettatori: 400 circa. Ammoniti: Minicucci, Camilloni, Mazzarani e Mister Seccardini per l’Atletico Ascol; Pezzola ed Eusepi per la Samb. Angoli: 1-2. Rec.: 1’-5’ Ascoli

Atletico Ascoli con le polveri bagnate e Sambenedettese eccessivamente remissiva, giustificano lo scialbo pareggio 0-0 nella prima giornata del campionato di Serie D. Un derby quello giocato al campo ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli con i portieri rimasti praticamente inoperosi ad una settimana dalla sfida di Coppa Italia vinta ai rigori dai rossoblù di Mister Ottavio Palladini. Atletico sceso in campo con una inedita maglia verde, Samb in completo nero per questo derby senza pubblico ospite e con un tasso di umidità di tipo ‘africano’.

Primo tempo molto tattico in cui comunque l’Atletico Ascoli prova a rendersi più pericoloso con le incursioni di Vechiarello (premiato prima del match dal patron Graziano Giordani per le 100 gare in bianconero), Minicucci e Ciabuschi. Proprio Vechiarello in apertura allarga su Minicucci sull’out di destra, resiste alla carica di Gennari e mette in mezzo un pallone rasoterra che Chiatante riesce a liberare miracolosamente, anticipando d’un soffio Ciabuschi a due passi dalla porta. Ci provano anche Olivieri, Severini e Antoniazzi senza mai riuscire ad impegnare il portiere rossoblù Orsini. Dall’altra parte la difesa a cinque dei bianconeri limita molto le occasioni per la Samb che ci prova con Eusepi, Battista e Kerjota, senza mai riuscire a trovare lo specchio della porta. La ripresa si apre con una ripartenza di Eusepi che appoggia per Kerjota, ma anche stavolta la conclusione è da dimenticare. La risposta è affidata a Minicucci con una conclusione da fuori area che termina alta sopra la traversa. Ancora Atletico con un cross di Vechiarello, sponda di testa di Camilloni e il portiere Orsini deve uscire di pugno per anticipare Ciabuschi. Dall’altra parte corner della Samb con Baldassi, testa di Eusepi con pallone alto sulla traversa. Al 90’ è Vechiarello ad avere l’occasione più limpida del match, ma il suo tiro di piatto a piazzare il pallone, è troppo debole e Orsini blocca il pallone. La gara finisce così in parità e apparentemente sono tutti soddisfatti.

Valerio Rosa