Il derby finisce in pareggio. Consandolo perde terreno

consandolo

2

comacchiese

2

CONSANDOLO: Darraji, Gaiani, Ambrosecchia, Bianconi, Liri, Trentini, Mazzoni, Giberti, Gentili (66’ Dell’Isola), Colino (80’ Squarzoni), Badjie. A disp. Guerra, Fabbri, Tufa, Merighi, Vallesani, Tirotta, Baglietti. All. Dirani.

COMACCHIESE: Farinelli, Luciani, Rizzo (76’ Marongiu), Angelini (40’ Centonze Martin, 89’ Fanti), Alberi, Folegatti, Centonze Kevin, De Angelis, Tedeschi, Neffati, Negri. A disp. Tiengo, Grassi, Carli, De Giorgi, Fantini, Fogli. All. Bresciani.

Arbitro: Ghirardi di Ravenna.

Marcatori: 15’ Giberti, 35’ (aut) Gentili, 70’ Liri, 89’ Marongiu. Note: ammoniti Gentili e Colino.

Si salva nel finale la Comacchiese, in un derby davvero avvincente e molto combattuto. Con questo risultato gli argentani sono scavalcati in classifica dalla Portuense e dal Castenaso, che hanno vinto rispettivamente su Fossolo e Mesola. Consandolo in rete con un bel gol di Giberti al 15’, su assist di Colino, un diagonale che con dà scampo a Farinelli.

Al 35’ su punizione da fondo campo Gentili, nel tentativo di liberare l’area, di testa mette in rete nella porta sbagliata nonostante il tentativo disperato di Darraji, che smanaccia ma non riesce a parare. Al 42’ su corta respinta della difesa, raccoglie Liri e impegna il portiere. Al 45’ è Tedeschi a rendersi pericoloso con un tiro di sinistro che lambisce il palo.

Nel secondo tempo la prima azione degna di nota è di Colino, ben servito da Liri, da ottima posizione non inquadra la porta. Al 70’ torna al gol Liri con un tiro dei suoi su punizione, la sua specialità.

Breve giro di lancette e Colino potrebbe mettere in ghiaccio la gara, imbeccato da Mazzoni, il tiro esce di poco.

All’85’ serpentina di Marongiu, il suo diagonale è parato da Darraji. Marongiu fa centro all’89’: su un tiro-cross la palla sbatte sulla traversa, il bomber comacchiese corregge di testa in rete: è il gol che spermette di portare a casa almeno un punto. Nel recupero chance per Giberti, sulla sua conclusione Farinelli si rifugia in angolo e riesce così a salvare il risultato.

Franco Vanini