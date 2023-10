Il derby Fivizzanese di forza, Filattierese ko

FIVIZZANESE

2

FILATTIERESE

0

FIVIZZANESE: Cibei, Gerali, Bocchia, Nardini, Salku A. (83’ Pigoni), Zarrelli (15’ Mariani), Berti, Domenichelli, Mencatelli (27’ Salku B.), Lopez (61’ Bianchi), Alvisi (85’ Costa). A disp. Ceragioli, Lombardo, Sartorio. All. Duchi

FILATTIERESE: Gabrielli, Moscatelli (79’ Ferdani), D’Apice, Bertipagani, Iorfida (71’ Giromini), D’Imporzano (71’ Carnaccioli), Gerali, Ginesi (69’ Matteucci), Bortolasi, Tavaroni (56’ Buccella). A disp. Gavellotti, Calvo, Mori. All. Magnani

Arbitro: Checchi di Viareggio Marcatori: 48’ Salku B., 86’ Costa Note: espulsi al 13’ Cibei (Fiv) e al 55’ Bertipagani (Fil)

PODENZANA – La Fivizzanese si aggiudica il derby e con un 2-0 liquida i cugini della Filattierese, mantenendo la vetta di classifica. La partita si dimostra accesa sin dai primi minuti con l’espulsione al 13’ di Cibei che esce e interviene su Tavaroni lanciato in porta. I ragazzi di Magnani non riescono a sfruttare la superiorità numerica e terminano il primo tempo sullo 0-0. Da segnalare l’episodio in cui Micheli segna, ma lo fa a gioco fermo dopo il fischio del direttore di gara che ravvisa un fuorigioco, suscitando le polemiche degli ospiti. Il secondo tempo inizia con un gran gol a girare di Salku B. che dal vertice dell’area fa partire una conclusione che finisce al sette, non lasciando scampo a Gabrielli. Poco dopo viene espulso Bertipagani, ristabilendo la parità numerica. A mettere la ciliegina sulla torta è Costa che all’86’ con una bella, seppur dubbia, ripartenza mette la parola fine sull’incontro.

Ilaria Gallione