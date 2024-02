Il derby si avvicina. E’ il debutto di Malotti

Cresce l’attesa per il "derby della Maremma". Un match, quello in programma domani alle 14,30 allo "Zecchini", tra Grosseto e Follonica Gavorrano, che arriva in un momento molto delicato per I biancorossi. Sulla panchina del Grifone, infatti, vi sarà il debutto del nuovo allenatore, Roberto Malotti (nella foto), chiamato dal dg Filippo Vetrini, che dovrà cercare di centrare l’obiettivo della promozione: c’è attesa e curiosità di vedere quali accorgimenti il tecnico fiorentino porterà nel Grifone. Tra I biancorossi di casa, sesti in classifica con 38 punti, e i biancorossoblù di mister Masi, secondo con 41 punti, si gioca il match-clou della sesta giornata del girone di ritorno. Il Grosseto è chiamato ad una vittoria, mentre agli ospiti anche un pareggio potrebbe andare bene. Le due squadre si presentano al derby al meglio della condizione. Diversi gli ex in casa biancorossa: Nocciolini, Bruni, Macchi, Cretella e Giustarini; tra gli ospitii Dierna. A dirigere il "derby della Maremma" è stato chiamato l’arbitro Giovanni Castellano della sezione di Nichelino; assistenti Luca Chianese di Napoli e Alessia Cerrato di San Donà di Piave. Per il derby la società del patron Lamioni rilancia l’iniziativa "Il Grifone è di tutti", progetto che distribuisce in città novanta ingressi gratuiti di Curva Nord dello Stadio Carlo Zecchini. Per la gara di domani I biglietti sono stati assegnati alle prime classi della Scuola Primaria Andrea da Grosseto.