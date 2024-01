Il derby. Tolentino-Sangiustese, vietato commettere passi falsi

Il derby Tolentino-Sangiustese apre alle 15 il 2024 e il girone di ritorno al "Della Vittoria". Una sfida insidiosa, per entrambe le formazioni, dopo tre settimane di pausa in cui le squadre non hanno giocato partite ufficiali, ma hanno sudato molto per caricare sulla preparazione mettendo benzina nel serbatoio in vista della seconda parte della stagione. "Mi auguro che il nostro Tolentino cominci bene l’anno – dice il presidente Marco Romagnoli – perché non abbiamo fatto ancora niente, non abbiamo neppure la salvezza in tasca. Quindi c’è un campionato tutto da giocare e bisognerà stringere i denti fino a maggio, lottando con grande determinazione in ogni partita, a cominciare dal derby che ci aspetta con la Sangiustese. Nessuno è in vena di regali, Natale è passato". Il presidente Romagnoli è preoccupato che il gruppo possa avere un calo di concentrazione, di tensione agonistica, dopo il lungo stop di fine-inizio d’anno: "La maglia cremisi va onorata fino in fondo, lo dico sia ai ragazzi, che sono arrivati da poco e che si stanno inserendo, sia ai senatori che non devono gettare la spugna prima del dovuto: c’è da lavorare tutti insieme per amalgamare il gruppo e trovare la giusta coesione per affrontare al meglio il girone di ritorno". Il Tolentino, prima della pausa, è stato protagonista di un’importante rimonta infilando cinque vittorie di fila. Ora, come sottolinea il presidente Romagnoli, l’aspettativa dei tifosi – e della società – è di vedere la squadra riprendere il cammino positivo interrotto a Natale. La vetta, cioè la coppia Civitanovese-Chiesanuova, è a 4 punti, ma bisogna crederci perché il campionato di Eccellenza quest’anno è molto equilibrato.

