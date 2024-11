Il derby va al Grosseto. FolloGavo sbatte sui pali

La spunta il Grosseto nel derby della Maremma, che batte per 0-2 il Follonica Gavorrano al Malservisi-Matteini grazie alle due reti segnate nella prima frazione, mentre i biancorossoblù recriminano per due legni colpiti nella ripresa. La prima frazione si chiude con il doppio vantaggio per il Grosseto. La prima occasione del match arriva al 2’ ed è proprio per gli ospiti: Benucci calcia centrale e Antonini blocca senza problemi. Quando scocca il 10’ ci prova anche Cretella con un tiro a giro dal limite, palla alta sopra la traversa. Il Follonica Gavorrano si distende invece al 14’ con una bella azione di Kernezo sulla sinistra: la palla arriva a Scartoni dall’altra parte del campo, il difensore calcia di prima intenzione ma non trova la porta. Al 18’ arriva il vantaggio del Grosseto: Capone dalla bandierina trova la testa di Sabelli, che da mezzo metro insacca portando avanti gli ospiti. E al 30’ il Grosseto trova anche il raddoppio: Benucci lanciato sul filo del fuorigioco da Guerrini arriva di fronte ad Antonini, calcia ma trova la risposta del portiere biancorossoblù. Ma sulla respinta deposita la palla in rete per il gol dello 0-2. Al 36’ viene invece lanciato in porta Riccobono, che al momento del tiro si fa ribattere dal rientro di Morelli. La risposta del Follonica Gavorrano arriva al 41’ con il tiro da fuori di Tatti, che non trova la porta con il mancino. Sul finire della prima frazione Cretella sfiora anche il terzo gol di testa sulla punizione di Riccobono, Antonini con un riflesso toglie la palla dall’incrocio. E al termine del minuto di recupero concesso dall’arbitro le due squadre vanno a riposo sullo 0-2. La ripresa si apre con il cambio di Souare per Pino. Al 10’ occasione clamorosa per accorciare le distanze per il Follonica Gavorrano: Kernezo riceve palla a centrocampo, ne salta due e calcia con un gran tiro dalla distanza, trovando solo la parte interna del palo. Al 29’ Caponi mette una palla in mezzo verso l’area biancorossoblù, Aprili intercetta di testa ma la sfera è facile preda di Antonini. Al 32’ arriva il secondo legno per i ragazzi di Masi: Morgantini mette una bella palla in mezzo per Pino, che di testa colpisce bene ma trova la traversa. Al 43’ Lo Sicco calcia bene un calcio piazzato guadagnato da Kernezo, Raffaelli in tuffo sventa e salva il punteggio per il Grosseto. I