IL DERBY. Vince la Cluentina. Appignanese poco cinica

CLUENTINA

2

APPIGNANESE

0

CLUENTINA: Rocchi, Stacchiotti (70’ Giaconi), Scoccia, Marcantoni, Menghini, Brandi, Mongiello (56’ Salvati), Trobbiani (75’ Pagliarini), Ribichini (70’ A. Mancini), R. Mancini, Cappelletti (79’ Marini). All.: Pietro Canesin.

APPIGNANESE: Pettinari, Picchio, Fagiani, Tarquini, Giampaoli (73’ Marcolini), Argalia, Pierantonelli (46’ Gesuelli), N. Gagliardini (84’ E. Gagliardini), Pistelli, Medei, Carboni (46’ Raponi). Allenatore: Cantatore.

Arbitro: Tasso di Macerata.

Reti: 42’ Menghini, 71’ Marcantoni.

Note: espulso al 52’ Pistelli per gioco falloso.

Tre punti pesantissimi per la Cluentina al termine di una partita tesa e nervosa dominata, nel primo tempo, da un’Appignanese poco cinica e concreta. Al 42’ Mongiello, da calcio piazzato, pesca in area Ribichini che tenta lo stop ma si allunga il pallone sul quale si avventa Menghini in scivolata e batte Pettinari. Il raddoppio porta la firma di Marcantoni che infila Pettinari con un fendente che si insacca da destra a sinistra.