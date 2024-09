Il derby/1. La grinta di Tempestilli del Chiesanuova: "Siamo forti, possiamo battere i rossoblù»

Non siamo nemmeno ad ottobre, ma quella di domenica al "Sandro Ultimi" sarà già la terza sfida stagionale tra Chiesanuova e Sangiustese VP. Alle spalle infatti ci sono i due precedenti di Coppa Italia, partite assai equilibrate che sono terminate 0-0, promuovendo poi i biancorossi ai quarti (avversaria la Maceratese) grazie ai rigori. Non c’è due senza tre recita il popolare proverbio, ma il Chiesanuova non firmerà mai per il pareggio. Tanto più che si torna a casa e i ragazzi di Mobili vogliono centrarvi la prima vittoria (finora ottenuta all’esordio in campionato, in trasferta col Mariner, 0-1 Pasqui). Si ripartirà dalla solidità difensiva che ha permesso al Chiesanuova di risultare l’unica formazione che non ha ancora subito reti, ma ovviamente domenica occorrerà che l’attacco passi stavolta contro i sangiustesi. Il difensore Denny Tempestilli (foto), preso in estate dal Giulianova e finora impiegato da terzino, parla così dell’inviolabilità: "È una grande cosa, conseguenza e merito del lavoro di tutta la squadra. Non vogliamo prendere gol, siamo fortemente concentrati su questa cosa e finora siamo anche riusciti a subire pochi tiri in porta". Domenica arriva la Sangiustese VP, già affrontata nelle due gare di Coppa. Come si può battere? "Sappiamo che possiamo farcela perché sappiamo quanto siamo forti, ma dire che vinceremo porta sfortuna e quindi dico solo che segnerà Persiani".

Andrea Scoppa