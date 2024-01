Il derby/1. L’allenatore Mariani carica il suo Montefano : "C’è da farsi trovare pronti per cullare i sogni»

"La Sangiustese ha raccolto molto meno di quanto avrebbe meritato, ecco perché ci attende una gara difficile e dovremo farci trovare pronti se vogliamo cullare certi sogni". Nico Mariani, allenatore del Montefano, avverte i giocatori sulle insidie del match contro i rossoblù e soprattutto a non farsi condizionare dalla classifica. "Quando una squadra vuole fare bene deve rimanere concentrata ed essere determinata. Non dimentichiamo che dall’altra parte avremo una formazione con elementi importanti, alcuni hanno calcato anche campi di categoria superiore. Loro hanno giocato bene contro Tolentino e Chiesanuova ma non hanno avuto il conforto del risultato". Il Montefano, secondo in classifica, vuole centrare al più presto il primo obiettivo. "C’è sempre da lavorare per step, il primo è raggiungere quota 40 punti e poi potremo pensare ad altro". I viola sono reduci dal successo a Montegiorgio e nel contempo stanno crescendo le condizioni di chi ha recuperato dagli infortuni come Alla, Palmucci e Morazzini. "È la squadra che sta crescendo, tutti si stanno allenando bene ed è per me difficile mandare qualcuno in panchina o addirittura in tribuna dopo avere lavorato bene durante la settimana. La società e il diesse mi hanno messo a disposizione una rosa lunga e di valore che ci offre molte garanzie". Con la Sangiustese i viola sono attesi dall’ennesimo esame. "È un altro esame di maturità contro una squadra forte e attrezzata, che ha raccolto molto meno di quanto seminato".