Il derby/2. Il Chiesanuova a caccia del blitz. Mister Mobili senza Monteneri

Il curioso avvio di calendario, tutto contro compagini della provincia, dopo la Maceratese vede frapporsi al Chiesanuova la Sangiustese VP. La storica settimana da capolista solitaria in Eccellenza si conclude con un testacoda in trasferta, perché i biancorossi dovranno scontrarsi con la fame salvezza dei rossoblù penultimi con 16 punti in meno, 11 contro 27. Si gioca a Villa San Filippo, trasferta "amica" visto che il team di Mobili vi ha disputato ben 5 delle 8 partite considerate casalinghe e vi giocherà anche la prossima, il big match contro la Civitanovese. Il Chiesanuova si presenta senza infortunati, recupera Bonifazi dopo lo stato febbrile che l’ha messo ko domenica e unico assente tra i veterani dovrebbe essere Monteneri. Il difensore centrale domenica è stato ammonito contro la Maceratese ed era in diffida. Curiosamente la conseguente squalifica non era scattata ed è stato proprio il club biancorosso a far presente l’errore al Comitato Regionale. Dietro pertanto verrà schierata la coppia centrale tutta argentina composta da Canavessio e Dutto che non giocano insieme titolari dalla quarta di andata. Come ha affermato sul Carlino di venerdì Defendi, per il Chiesanuova sarà importante sbloccarla, così da incanalare la gara sul binario congeniale per agire di rimessa e magari sfruttare il possibile contraccolpo degli avversari. Oltretutto la Sangiustese VP risulta la peggior difesa del campionato con 22 reti (assieme all’Urbania) subite in 16 incontri. Rispetto al successo 3-1 dell’andata però è cambiato tutto, dalla panchina dove siede il ritrovato Giandomenico, fino all’organico, rifatto sul mercato. Domenica la squadra è caduta 5-3 a Tolentino (7 risultati utili) con 5 under in campo e rischiando il 4-4, in casa col nuovo tecnico ha pareggiato col Montegiorgio e sconfitto il Montegranaro.

Andrea Scoppa