Il derby/2. La ricetta di Pasqualini della Sangiustese: "C’è da fare di più negli ultimi 15-20 metri»

"In un mese affrontiamo per tre volte il Chiesanuova e possiamo riscattare l’eliminazione dalla Coppa Italia, manifestazione a cui tenevamo". Lorenzo Pasqualini (foto), difensore della Sangiustese, pensa a domenica quando i rossoblù affronteranno ancora la squadra allenata da Mobili. "Di fronte – aggiunge – troveremo una formazione fisica, tosta, con buone qualità in attacco, con un tecnico che conosce benissimo la categoria e i giocatori. Si tratta di una gara difficile, come del resto tutte in Eccellenza". Nei 90 minuti regolari è finita in parità le due gare con il Chiesanuova, e allora ci sarà da fare qualcosa in più. "Il Chiesanuova si difende molto bene, dovremo pertanto cercare la giocata vincente negli ultimi 15-20 metri sfruttando un calcio piazzato o un’intuizione del singolo". Lo scorso anno Pasqualini ha vinto l’Eccellenza con la Civitanovese. "Innanzitutto – spiega – occorre avere buoni giocatori, qualità tecniche e umane nella rosa per essere forti nei momenti difficili e in quei frangenti essere compatti sia nello spogliatoio sia nell’ambiente. Lo scorso anno a Civitanova c’è stata un’alchimia perfetta e la vittoria finale è arrivata grazie a un insieme di fattori". L’Eccellenza si rivela ogni volta un torneo difficile. "Negli ultimi anni – conclude Pasqualini – il livello si è alzato, sono scesi diversi giocatori dalle categorie superiori, poi la maggiore presenza di elementi esperti ha innalzato il livello qualitativo".