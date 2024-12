Il derby/2. La Sangiustese recupera Di Ruocco

La Sangiustese si presenta a Montefano con il recupero dell’esterno d’attacco Rosario Di Ruocco e dopo avere tesserato il centrocampista Leonardo Straccio, classe 2004, lo scorso anno in forza all’Osimana. "La squadra – spiega Luigi Giandomenico, allenatore dei rossoblù – dovrà fare una prova impeccabile perché affrontiamo un avversario di valore e in salute, per di più sul suo campo stretto dove la palla rimbalza il doppio ed è un sintetico veloce che loro sfruttano bene avendo elementi di gamba. Ecco perché chiedo molta attenzione".

Il Montefano è in salute ma anche la Sangiustese è in un buon momento. "Veniamo da tre risultati positivi – dice il tecnico – e sarebbe bello finire il girone di andata con un risultato positivo, sarebbe il massimo per trascorrere un buon Natale sul piano sportivo". La lista degli assenti è sempre molto ricca, ma almeno stavolta torna a disposizione Di Ruocco che molto probabilmente partirà dalla panchina. Il giocatore da un paio di settimane si è allenato con i compagni ed è quindi nelle condizioni di potere dare un aiuto alla squadra nell’ultima giornata del girone di andata in cui i rossoblù cercano di dare una continuità ai risultati.