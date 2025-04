Carpi sfida la Torres per i playoff di Serie C tra difficoltà logistiche

di Davide SettiCARPIIl campo dirà se ci sarà anche un lieto fine all’odissea sarda del Carpi. Oggi alle 18 si recupera la penultima giornata di C rinviata lunedì per la morte di Papa Francesco e i biancorossi sono di scena a Sassari sul campo della Torres, che deve vincere per blindare il 3° posto. L’obiettivo è fare punti per tenere viva la chance playoff, ora distanti una lunghezza. Dire che la gara è stata preparata fra mille difficoltà (mancanza di attrezzature, vestiario e ricambi per giocatori e staff) è usare un eufemismo per raccontare quello che è successo alla squadra di Serpini, sull’isola ormai da domenica e attesa da un mercoledì da lavori forzati. Alle 18 in campo, alle 20 (senza doccia?) subito sul pullman che dovrà percorrere i 110 chilometri da Sassari a Olbia da dove prendere il traghetto verso Livorno che salpa alle 22, con arrivo in Toscana verso le 10 di domani, poi di nuovo in pullman verso Carpi, con l’intero giovedì perso in vista della sfida di domenica con il Sestri.

Dal campo. La squadra ha lavorato sul sintetico del Latte Dolce, la seconda squadra di Sassari che milita in D, sfruttando i pullmini messi a disposizione dalla Torres. Serpini ritrova Fossati e Verza che erano comunque partiti e che rispetto a lunedì oggi dovrebbero almeno andare in panchina, out anche Amayah (ha smaltito la febbre ma non è stato possibile farlo arrivare in Sardegna): nel 4-3-1-2 possibile la difesa "over" con Calanca per l’acciaccato Rigo a sinistra e Panelli al centro, in attacco Stanzani o Gerbi, mentre Puletto e Campagna si giocano la maglia da trequartista. Nei sardi out solo Diakite squalificato. Tifosi. I 50 ultras partiti lunedì sono rientrati col volo già prenotato lunedì sera, possibile però che un piccolo contingente si metta in moto ugualmente oggi, anche se i posti in aereo a ieri scarseggiavano soprattutto per il ritorno. In caso contrario sarebbe la prima volta senza tifo organizzato al seguito dai tempi del Covid.

Programma. Alle 18 si gioca la penultima giornata: Sestri-Ascoli, Torres-Carpi, Arezzo-Lucchese, Gubbio-Milan U23, Campobasso-Perugia, Legnago-Pescara, Ternana-Pianese, Pontedera-Rimini, Vis Pesaro-Spal, Pineto-Entella.

Classifica. Entella 81, Ternana (-2) 70, Torres 65, Pescara 61, Arezzo 58, Vis Pesaro 56, Pineto 55, Pianese 53, Rimini (-2) 50, Pontedera e Gubbio 45, Perugia e Carpi 44, Campobasso 40, Ascoli 39, Lucchese (-6) 36, Milan U23 33, Spal (-3) 31, Sestri 27, Legnago 26.

TORRES (3-4-2-1): Zaccagno; Idda, Antonelli, Mercadante; Zecca, Giorico, Mastinu, Guiebre; Scotto, Fischnaller; Zamparo. A disp. Petriccione, Fabriani, Dametto, Liviero, Masala, Casini, Brentan, Zambataro, Varela, Nanni. All. Greco.

CARPI (4-3-1-2): Sorzi; Rossini, Zagnoni, Panelli, Calanca; Casarini, Mandelli, Figoli; Puletto; Cortesi, Stanzani. A disp. Lorenzi, Theiner, Cecotti, Rigo, Visani, Verza, Contiliano, Campagna, Saporetti, Fossati. All. Serpini.

Arbitro: Totaro di Lecce