Il derby/2. Le indicazioni di Mercanti alla Sangiustese: "Squadra consapevole dell’importanza del match»

"Dobbiamo essere pronti e bravi a interpretare la gara come l’abbiamo preparata in settimana". Squalificato Luigi Giandomenico, tecnico della Sangiustese, tocca ad Andrea Mercanti, componente dello staff tecnico, parlare della gara di oggi a Montefano. I viola, al terzo posto e a 2 punti della vetta, sono reduci dalla vittoria in trasferta contro il Montegiorgio, di contro i rossoblù sono reduci dalla sconfitta interna contro il Chiesanuova e soprattutto devono imprimere una svolta alla stagione considerando che occupano il penultimo posto. "Di certo – aggiunge Mercanti – ci attende una prova complicata su un campo stretto e molto difficile. Di fronte avremo una squadra fisica e con tanti elementi tecnici. Non solo, sono anni che giocano insieme e quindi si conoscono alla perfezione. Del resto basta dare un’occhiata alla classifica per rendersi conto del loro valore". La squadra ha lavorato bene in settimana ed è pronta all’ennesimo esame della stagione che c’è da superare a tutti i costi. C’è da risalire la china e non ci sono altre soluzioni se non dare continuità ai risultati e soprattutto muovere la classifica perché mano a mano che si va avanti diminuiscono le occasioni per venire fuori da una situazione così complicata. "Ho visto – dice Mercanti – un gruppo motivato e consapevole di quanto alta sia la posta in palio. Dobbiamo essere uniti e compatti, solo lottando tutti insieme possiamo tirarci fuori da un periodo così difficile".