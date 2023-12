Il dg del Grosseto, Vetrini, ha fatto il punto delle trattative. "Mancano ancora due tasselli e poi chiuderemo il mercato»

"Prima della chiusura definitiva del mercato invernale cercheremo di portare a casa una quota (per l’infortunio di Arcuri) ed un attaccante (dopo l’infortunio di Giustarini e la partenza di Rotondo a San Giovanni Valdarno) per completare l’organico a disposizione di mister Bonuccelli che gode in toto della nostra fiducia". Il direttore generale Filippo Vetrini, che ha portato i saluti del patron Lamioni, assente nella gara con il Montevarchi perché ammalato e, poi, partito per la vacanza, ha fatto il punto sui movimenti di mercato in questa finestra tenendo a precisare che "l’organico non è stato rivoluzionato come affermato da qualcuno in quanto lo zoccolo duro è rimasto".

E a conferma di ciò ha ricordato che tutti i giocatori in partenza (Generali, Barontini, Picchi, Rotondo, Guadalupo, Gianassi, Moscatelli, Giuliani, Carannante) hanno collezionato 1.530 minuti di gioco. "Un discorso a parte merita la vicenda Schiaroli: è stata una scelta tecnica e solo mia perchè con Davì crediamo di avere maggiore esperienza e maggiore personalità nel reparto difensivo – ha precisato il dg biancorosso dispiaciuto della decisione – così come il passaggio di Rotondo alla Sangiovannese, in cambio è arrivata la quota Samuele Sacchini, lo abbiamo fatto nell’interesse del giocatore che avrà modo di giocare più minuti".

"Per quanto riguarda i giocatori in entrata – ha proseguito Vetrini – abbiamo preso il portiere Sclano, il centrocampista Grasso, il difensore Russo, il difensore Davì, l’attaccante Romairone e il difensore Prati già in campo stamani (ieri, Ndr.)". Per quanto riguarda il consuntivo biancorosso al giro di boa Vetrini ha ricordato il "fardello portato dai biancorossi per alcuni eventi avversi, ma con due vittorie al posto di due pareggi il Grosseto sarebbe in testa. Tuttavia nel 2024 dovremo recuperare I punti alle tre squadre che ci precedono in classifica con le sorprese Pianese e Seravezza Pozzi". Una conferma sul tecnico biancorosso. " E’ la terza volta che lavoriamo insieme e le prime due volte l’ho esonerato. Ora dico che Bonuccelli è l’allenatore giusto per raggiungere l’obiettivo finale anche se ha commesso degli errori come li ho commessi io".