Il difensore pasqualini. Sangiustese in zona playoff: "Abbiamo preso fiducia»

"Abbiamo preso fiducia, la rimonta con l’Osimana ci ha dato la spinta giusta". Lorenzo Pasqualini, esperto difensore della Sangiustese, commenta le tre vittorie di fila che hanno proiettato i rossoblù al quarto posto con 30 punti. "Siamo un gruppo giovane – aggiunge – che aveva bisogno di accrescere l’autostima". E adesso? "Dobbiamo fare più punti possibile e alla fine tireremo le somme. Nel girone d’andata per errori e demeriti abbiamo regalato troppo". E domenica i rossoblù riceveranno la visita del Chiesanuova, secondo in classifica. "È una gara che ci farà capire se abbiamo fatto quello step di crescita". All’andata ha vinto 2-0 il Chiesanuova. "Domenica dovremo stare attenti, loro ti puniscono al minimo errore e sono abili sulle palle inattive essendo giocatori strutturati". L’aspetto più importante è che la Sangiustese ha cominciato a marciare bene. "La nostra – dice Pasqualini – è una squadra forte e di qualità, magari abbiamo avuto bisogno di più tempo per adattarci". Nello spogliatoio si guarda con soddisfazione la classifica. "Io la vedo, non credo a chi dice non guardarla, però noto anche che la nona ha 3 punti in meno di noi. Le tre davanti (Maceratese, K Sport Montecchio Gallo e Chiesanuova) hanno preso troppo vantaggio e si contenderanno la vittoria finale, le altre lotteranno per un posto nei playoff".