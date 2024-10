Il diktat di Consonni. "Gerarchie azzerate»

Doppia seduta di allenamento ieri per I biancorossi di mister Consonni in vista del match che vedrà domenica alle 15 il Grosseto ospitare allo "Zecchini" la Fulgens Foligno. In classifica gli umbri di mister Manni hanno 7 punti proprio come il Grifone, vengono da due sconfitte consecutive di cui la seconda domenica contro il Follonica Gavorrano ed hanno una grande voglia di riscatto. Un debutto delicato si profila per il neo allenatore Consonni, contratto annuale con il Grifone, chiamato da patron Lamioni per risollevare le sorti del Grosseto. "L’importante è saper reagire – ha detto Consonni – perché non è possibile che una squadra come il Grosseto si possa squagliare alla prima difficoltà. Bisogna pensare anche alla gestione della partita come squadra e non come singolo dove ognuno coltiva il proprio orticello. Per questo si azzerano le gerarchie per fare posto alla meritocrazia". Mister Consonni, dunque, che sta pensando a nuove soluzioni dal punto di vista tecnico, non pensa più al passato perché le "bandiere sventolano e basta", ma pensa di sfatare il detto "nessuno è profeta in patria", con la speranza di aprire un nuovo ciclo in casa biancorossa. Il patron Lamioni ha chiesto a mister Consonni due cose: "tirarci fuori da una brutta situazione" e "riportare il Grosseto nelle categoria dove merita di stare". Un’impresa non facile vista l’attualità, ma i tifosi e gli sportivi maremmani ci sperano.