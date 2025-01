Il direttore dell’area tecnica Alberto Biagini. "È stato uno scambio di persona. Pronti a presentare ricorso»

C’è stupore e amarezza nel dopo gara del ’Garilli’ in casa Cittadella e a parlare è solo il direttore dell’area tecnica Alberto Biagini, che annuncia l’intenzione di fare ricorso. "La gara per noi si è fermata all’episodio dell’espulsione invertita di Boccaccini – le sue parole – che ha pesantemente modificato il corso normale della gara, ci riserviamo nelle prossime ore di presentare ricorso perché un nostro giocatore non ha fatto nulla ed è stato espulso. Nell’episodio penso che ci sia stato uno scambio di persona, forse anche dovuto al fatto che il loro e il nostro portiere avevano la stessa maglia verde. Valuteremo questa situazione per vedere se abbiamo le possibilità di ripristinare il normale svolgimento della gara, che è stato cambiato. Siamo molto dispiaciuti, forse non abbiamo l’appeal di altre società, ma esigiamo rispetto, non vogliamo nessun regalo ma vogliamo le cose giuste, è stato fatto qualcosa che non è giusto e la gara è stata condizionata pesantemente da questo episodio: stavamo vincendo 1-0 e dovevamo giocare contro una squadra in dieci, ma alla fine in dieci siamo rimasti noi e il Piacenza in undici".

In casa piacentino sorride mister Stefano Rossini. "Senza dubbio la superiorità numerica ci ha facilitato – le sue parole - però non dimentichiamo che eravamo in campo con 5 nuovi giocatori su 11 rispetto all’inizio della stagione e soprattutto abbiamo cambiato 8-9 elementi rispetto a come si era iniziato. Lo dico per far capire che le cose non sono scontate. Lo 0-1 in avvio ci ha condizionato ma sono stato contento della reazione della squadra che mi è piaciuta anche nell’undici contro undici: a loro abbiamo concesso due occasioni, tra cui la rete, noi forse potevamo costruirne di più. Dopodiché è chiaro che nella ripresa, in superiorità numerica, siamo andati molto bene e siamo stati bravi nel gestirla".