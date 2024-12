Il dopopartita. Il vicepresidente Cattani non si nasconde:: "Per salvarci dovremo soffrire fino alla fine»

Il vicepresidente granata Vittorio Cattani non gira molto intorno alla questione del gol annullato a Manolo Portanova nell’avvio di gara e attacca: "Mi pare evidente che la partita sia stata condizionata da questo episodio, da lì abbiamo cambiato atteggiamento e stessa cosa hanno fatto i giocatori del Modena. Noi siamo andati in confusione, mentre i nostri avversari si sono caricati".

E prosegue: "Siamo partiti come a Cremona, poi è diventata una giornata storta, peccato perché venivamo da belle prestazioni".

Poi scende nei dettagli sui singoli: "L’assenza di Sampirisi si è fatta sentire. Kabashi è rientrato dopo un lungo stop e ha fatto fatica".

Guardando avanti, chiosa: "Questa è una squadra che ci ha fatto capire che ci farà soffrire fino alla fine, ma che può arrivare benissimo alla salvezza".

Il capitano Francesco Bardi a sua volta dice: "E’ stato un match deciso evidentemente da episodi, soprattutto il primo. Questo vale ancora di più in una partita bloccata e difficile come un derby. Ho rivisto il gol annullato e sul contrasto, che è stata una normale azione di gioco, e si vede che la palla viene presa. C’è una grande delusione - continua Cattani - ma dobbiamo trasformarla subito in voglia di riscatto nel prossimo turno esterno contro il Cittadella".

Si rivolge quindi al pubblico numeroso che ieri ha affollato gli spalti: "Ci spiace molto per i nostri tifosi che ci hanno sostenuto per tutti i novanta minuti. Spero abbiano apprezzato l’impegno. In settimana poi avevamo lavorato tanto su questa partita. Ci abbiamo provato fino alla fine, anche se è mancata precisione nelle ultime palle".

Sulla squadra infine Cattani aggiunge: "Dobbiamo lavorare sul fatto di non aver reagito a dovere dopo il gol annullato".