Il duello Sassocorvaro e Macerata Feltria top

Dopo gli anticipi del 21 di dicembre nell’ultimo fine settimana il campionato di Seconda categoria ha completato il turno valevole per la 14ª giornata del girone d’andata.

Nel girone A è ormai una lotta a due tra il Macerata Feltria e il Sassocorvaro. Entrambe prime (e imbattute) a quota 36, frutto di 11 vittorie e 3 pareggi, hanno fatto il vuoto considerando che dietro al secondo posto il Casinina è a meno 10 e al terzo il duo Piandimeleto-San Sisto sono a meno 14. In fondo alla classifica il Montelabbate finora è stato in grado di raccogliere sono 2 punti. I due posti playout sono occupati dalla Santangiolese e dalla Frontonese.

Il commento. Tra il Macerata Feltria e il Sassocorvaro – commenta l’allenatore Stefano Lazzarini profondo conoscitore della categoria e attuale mister del Montecopiolo – sarà una lotta aperta fino all’ultimo secondo. Due squadre ben amalgamate con le panchine all’altezza del torneo, il Macerata Feltria ultimamente ha aggiunto nella rosa il giovane Serratore, un esterno proveniente dal Real Altofoglia. Mister Lazzarini ha due figli che giocano in questo girone: Marco del San Sisto e Lorenzo del Carpegna.

I numeri. L’attacco più prolifico è del Macerata Feltria (32 reti), la difesa più granitica è del Sassocorvaro (9 gol subiti). La difesa più perforata è quella del Montelabbate (28). Il Ca Gallo e la Santangiolese amano più delle altre il pari (6 volte). La Santangiolese ha anche l’attacco più asfittico del girone (9 gol all’attivo).

I bomber: 13 reti: Mirco Politi (Olimpia Macerata Feltria), 9 reti: Matteo Raffaele Marini (Pole Calcio), 8 reti: Nicolas Gabellini (Piandimeleto) e Luca Gianotti (Avis Sassocorvaro). 6 reti: Moustapha Ndiaye (Piandimeleto), Francesco Rossi (O.Macerata Feltria), Alessio Brugnettini (Vigor San Sisto). 5 reti: Nicola Bravi (Vadese), Thomas Pennacchini (Avis Sassocorvaro), Alhadji Niang (Tavoleto), Klaudio Likaxhiu (Montelabbate), Diego Sanchini (Ca’ Gallo), Luca Turchi (Avis Sassocorvaro). Seguono con 4 reti a testa 9 calciatori.

Nel Girone B la classifica nei quartieri alti è molto corta. Al comando a quota 28 c’è l’Atletico River Urbinelli che sabato si è visto superare (al 95’ su calcio di rigore) dal Villa Ceccolini, ora seconda a meno 1 assieme al Della Rovere. Dalla capolista a scendere nell’arco di 7 punti ci sono 8 squadre.

I numeri. Più gol di tutti gli ha segnati il Della Rovere (29), la Marottese Arcobaleno fanalino di coda è invece quella che ne ha subiti di più (32), questi ultimi sono anche gli unici che non hanno mai gioito per la vittoria. In zona playout il Vf Adriatico (8 punti) e l’Hellas Pesaro (12). Poco sopra (14) lo Ies S.Veneranda che sabato ha subito l’ottava sconfitta stagionale.

I bomber. 9 reti: Omar Elkheir (Della Rovere).8 reti: Luca Ambrogiani (Atletico Urbinelli), Antonio Tedesco (A.River Urbinelli) ed Eros Paniconi (Marotta Maroso Mondolfo). 7 reti: Matteo Barbaresi (Della Rovere). 6 reti: Andrea Battisti (Fortuna Fano). 5 reti: Ardit Basha (Ies Santa Veneranda), Andrea Manna (Isola di Fano), Lorenzo Turrini (Real Mombaroccio), Nicolò Rossi (Real Mombaroccio), Mattia Campanelli (Arzilla), Jacopo Sensoli (Gradara). Seguono con 4 reti a testa 7 calciatori.

La squadra della settimana (A e B): 1)Marfoglia (Vila Ceccolini), 2) Roberti (Marottese Arcobaleno), 3) Righi (Real Mombaroccio), 4)Menga (Sassocorvaro), 5)Urani (Cuccurano), 6)Lazzarini L. (Carpegna), 7) Cicetti (Maroso Mondolfo), 8)Rocco (Vadese), 9) Brugnettini A. (Vis San Sisto), 10)Bondi (Piandirose), 11) Politi (Macerata Feltria). All. Orazi (Vadese).

Amedeo Pisciolini