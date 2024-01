Il fatto. Squadra capolista ma senza stadio. Il sostegno dei tifosi

Non è finita proprio come avrebbero voluto, la partita di ieri allo stadio Comunale di Lastra a Signa. I bianconeri, al triplice fischio, sono apparsi particolarmente amareggiati, probabilmente per non essere andati oltre il pareggio, a causa delle condizioni del campo, impraticabile. Come sempre si sono recati a salutare i tifosi che li hanno seguiti in trasferta: i presenti li hanno rassicurati che non mancherà l’appoggio alla squadra e li hanno incitati. Poi via diretti nello spogliatoio. E’ un momento delicato per la piazza: se dal punto di vista sportivo non ci sono problemi e nell’ambiente è tornato entusiasmo, le scorie lasciate dalla passata stagione, tradotto la questione Franchi-Bertoni, con la querelle tra Comune e Acr Siena che sembra infinita, ricorso dopo ricorso, è motivo di nervosismo e di rabbia. Una telenovela surreale con la squadra prima in classifica costretta a giocare nel fango e la sua casa inutilizzata e oggetto di carte sulla scrivanie di un tribunale.