Il fatto. Troppi tifosi bianconeri, si gioca allo stadio Bozzi

E’ arrivata anche l’ufficialità: la sfida Scandicci-Siena si giocherà sabato, con calcio di inizio alle 14,30, allo stadio Bozzi delle Due Strade di Firenze e non domenica al Bartolozzi. L’impianto dove solitamente gioca in casa la squadra di Ventrice, non avrebbe potuto ospitare i numerosi tifosi della Robur. Quindi lo spostamento nella struttura che ha già fatto da cornice alla gara della squadra di Magrini con la Rondinella. L’incontro sarà l’unico anticipo di giornata (la nona del girone di ritorno), tutti gli altri match si giocheranno regolarmente domenica sempre alle 14,30. Per la trasferta, il Siena Club Fedelissimi, ha organizzato un pullman. La partenza è fissata alle 13 dalla sede, in viale Europa, 21. Il prezzo è di 15 euro per i soci e di 20 euro per tutti gli altri. Per prenotarsi è possibile inviare un messaggio al numero 393.2155202.