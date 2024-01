Il fattore campo. Si continuerà a giocare a Badesse. In attesa di novità

Il ritorno in campo del Siena è sempre più vicino: dopo quasi 20 giorni lontano dal rettangolo verde, la quadra di Magrini è pronta a riprendere il proprio cammino verso la Serie D. La società bianconera ha deciso di proseguire al Berni di Badesse, anche se, se le condizioni del terreno di gioco non dovessero essere soddisfacenti, potrebbe valutare una soluzione alternativa, con i riflettori puntati sul Santa Lucia di San Gimignano. In attesa, ovviamente, che possa sbloccarsi una volta per tutte la questione Franchi con la sentenza del Tar della Toscana che sembra aver accelerato l’iter, per quanto adesso ci sia da vedere come si muoverà l’Acr Siena. I tifosi non vedono l’ora di poter tornare al vecchio Rastrello, vicini alla squadra più che mai, in casa e fuori. La prima gara esterna del 2024 sarà sul campo della Lastrigiana e il Siena Club Fedelissimi ha organizzato un pullman per la trasferta. La partenza è fissata alle 12,30 dalla sede dei Fedelissimi in viale Europa, mentre alle 11,30 è in programma una colazione. Il prezzo è di 15 euro per i soci e di 20 per gli altri. Per prenotare è possibile inviare un messaggio al numero 393.2155202.