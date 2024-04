Il Figline può festeggiare. Rischiatutto il San Donato

Turno fondamentale con fari puntati sul girone E che propone alcune sfide per il vertice e la salvezza, come quella del San Tavarnelle che (ore 15) in trasferta si gioca una fetta di salvezza. Figline 1965- Mob. Ponsacco (all’andata 1-0: Diarra) arbitro: Laraspata di Bari. Aria di festa al "Del Buffa" per questa ultima gara casalinga del Figline di Tronconi contro il retrocesso Ponsacco. La società ha indetto la giornata gialloblù con ingresso agevolato per i familiari dei propri tesserati per un pomeriggio di festa da tributare al Figline che in qualità di matricola sta portando a termine un eccellente campionato. Per la formazione (assente Sabatini) Pagnini o Conti in difesa, mentre in attacco Bruni, Zhupa (nella foto), Zellini partono dall’inizio.

Tau Calcio-San Donato Tavarnelle (2-1: Bruno, rig Capparella, Pani-cucci) arbitro: Jusufoski di Mestre. Al "Comunale" di via Rosselli il San Donato Tavarnelle contro il Tau di Venturi (l’ex di turno) gioca una partita delicata in chiave salvezza. Dopo cinque sconfitte consecutive c’è il rischio di scivolare nelle sabbie mobili. L’allenatore Brachi che recupera il difensore Sichi (mancherà soltanto Frosali), dovrà impostare una tattica necessaria ad imbrigliare un Tau Calcio determinato a conquistare i play off. Per la formazione dei gialloblù si profilano alcuni ballottaggi: in difesa fra Nobile e Forconi mentre in attacco fra Barazzetta e Neri. Nel Tau assenti Malva e Quilici.

Giovanni Puleri