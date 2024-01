Il Forlì può allungare la sua striscia. Occhio però: Sangiuliano in ripresa

Domani al Morgagni arriva il Sangiuliano City. Dopo due trasferte consecutive, che hanno fruttato 4 punti, i galletti di mister Mauro Antonioli attendono il match della 21ª giornata per continuare la corsa verso i primissimi posti della classifica. I galletti sono reduci da otto risultati utili consecutivi e, dopo il ko col Lentigione (2-0), Merlonghi & Co. hanno infilato una striscia di sei vittorie e due pareggi raccogliendo la bellezza di 20 punti che li hanno hanno portati, a quota 38, in terza posizione, dietro alla capolista Ravenna (43) e al Victor San Marino (39).

L’undici milanese, che a inizio stagione veniva quotata tra le favorite per la vittoria del girone D, con 25 punti, occupa un centro classifica non troppo tranquillo considerate le due sole lunghezze che lo separano dagli scivolosi playout. Nell’ultimo scorcio di campionato i gialloverdi, però, hanno cambiato decisamente passo inanellando tre successi e altrettanti pareggi. Domenica scorsa il Sangiuliano City ha centrato un buon pareggio casalingo col Corticella (1-1), attuale quinta forza del girone, grazie alla rete dal dischetto di Aniello Salzano, esperto centrocampista già in serie A, col Crotone, e in B fino all’anno scorso con la Ternana. Sulla panchina lombarda siede Andrea Ciceri, tornato alla guida della squadra dopo l’esonero di Manuel Iori che aveva chiuso la sua esperienza dopo lo 0-3 subìto col Forlì: era la prima partita di mister Antonioli, fu decisiva la tripletta di Merlonghi.

L’allenatore lombardo, abbonato al 4-3-3, è tornato sulla panchina del Sangiuliano City che aveva allenato nelle due stagioni precedenti. La rosa della squadra è stata recentemente innervata con l’arrivo dell’attaccante esterno Mauro Ghiozzi, classe 2002, prelevato dall’Alessandria con cui ha giocato 27 gare in serie C, del 22enne difensore Andrea Robbiati (scuola Milan) tesserato dalla Varesina di serie D, e del centrocampista Nicko Sensoli (2005) arrivato dall’Academy San Marino e in settimana convocato dal ct della nazionale del Titano Roberto Cevoli per uno stage in vista della prossima amichevole, in marzo, con la nazionale di San Cristóbal y Nieves.

Il Forlì deve stare attento anche perché in trasferta il rendimento del Sangiuliano City è discreto. Nei 10 match disputati la squadra è stata battuta solo in tre occasioni a fronte dei due successi sui campi del Fanfulla (0-1) e del Sant’Angelo (2-3) e di cinque pareggi.

La tradizione calcistica del Sangiuliano City è iniziata con la fondazione della società del 1968 per poi raggiungere la serie D nella stagione 2021-22 seguita dall’immediata promozione in serie C. Anno scorso il club meneghino, che in precedenza non aveva mai incontrato il Forlì, è retrocesso in quarta serie al termine di un rocambolesco playout perso con la Triestina.

Per l’importante partita di domani mister Mauro Antonioli potrà di nuovo contare sul rientro di Mirko Drudi, dopo la giornata di squalifica. Al contrario saranno assenti il difensore Lorenzo Checchi e il centrocampista Erik Amedeo Ballardini. Da valutare le condizioni degli attaccanti Thomas Prestianni e Jacopo Mosole, acciaccati: il loro impegno sarà deciso nella sgambata di questa mattina.