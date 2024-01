Il Forlì riparte. Per provare a volare. Dopo la sosta, ecco 5 partite abbordabili

Dopo la sosta in occasione delle festività il Forlì riparte, domenica 7 gennaio, con la prima giornata del girone di ritorno: al ‘Morgagni’ arriverà il Progresso. Per la lanciatissima squadra di mister Mauro Antonioli, che oggi riprende la preparazione dopo aver stappato lo spumante, l’intento è quello di prolungare un momento magico, fatto di quattro successi consecutivi, che l’ha portata a quota 31 punti, sul terzo gradino della classifica all’inseguimento della capolista Ravenna (36) e Victor San Marino (33).

La preziosa autostima, immagazzinata nel positivo finale del 2023, andrà sfruttata con un calendario che, sulla carta, sembra poter dare una mano ai galletti. Una serie di cinque partite con formazioni abbordabili che potrebbero catapultare ancor più in alto la navicella biancorossi. Partendo, come detto, dalla partita interna col club bolognese: attenzione, perché all’andata gli emiliani vinsero 2-1, ma oggi sono al 15° posto con soli 17 punti. La seconda occasione di rivincita, la domenica seguente, sarà nella trasferta sul campo della Sammaurese (0-3 il bitz all’andata): dopo una partenza al fulmicotone, i giallorossi cesenati hanno accusato diverse battute d’arresto con la discesa a un sol punto dalla zona playout. Domenica 21 gennaio, poi, il Forlì sarà impegnato nella non impossibile trasferta sul campo del Certaldo, penultimo con appena 11 punti, dove la squadra toscana ha già subìto cinque sconfitte in nove gare.

Ancora: la domenica dopo, 28 gennaio, allo stadio Morgagni arriverà il Sangiuliano City, attualmente con 22 punti poco sopra la zona pericolosa della classifica. Nella 5ª giornata del girone discendente, domenica 4 febbraio, il Forlì viaggerà, poi, in provincia di Parma in casa del Borgo San Donnino, attuale fanalino di coda della classifica con appena 10 punti (in casa 2 vittorie in 9 gare). Nella stessa giornata saranno in programma i big match Corticella-Ravenna e Lentigione-Carpi.

Dunque cinque partite consecutive con formazioni di bassa classifica prima della gara interna con l’Imolese. Un ‘filotto’ di partite che, se fossero sfruttate adeguatamente, potrebbero dare a Merlonghi & Co. la spinta per salire ancor più in alto e vivere non solo un inverno ma anche una primavera da protagonisti nelle zone nobili della classifica.

Dopo i recenti innesti dei giovani Riccardo Crociati, in difesa, e Nicolò Lolli, a centrocampo, ai quali in questi giorni si aggiungerà l’esperto centrocampista Amedeo Ballardini, la società resta con gli occhi aperti per reperire un attaccante esterno di qualità. Sfumate le possibilità di ingaggiare l’ex Rimini Giammario Piscitella e l’ex Cesena Danilo Alessandro, tra gli altri nomi riportati da radio mercato c’è quello di Gianluca Turchetta, attualmente in forza alla Casertana in serie C, che tornerebbe a vestire la maglia biancorossa dopo la stagione 2015-16.