Il Forte è imperforabile. Fa pari 0-0 col Casalguidi

casalguidi

0

forte dei marmi

0

CASALGUIDI: Giuntini, Taddei, Al. Bonfanti, Fusco, Cappellini, Massaro, Ceccarelli (30’ st Puccianti), Cortonesi, Mallardo, An. Bonfanti, Bezzini. (A disposizione: Discianni, Menichetti, Rossi, Zoppi, Bolognini, Sellaroli, Paccagnini, Quargnolo). All. Marco Benesperi.

FORTE DEI MARMI: Ceragioli, Gentile (1′ st Arcidiacono), Cardillo (34′ st Alberti), Papi (32′ st Lossi), F. Sodini, Rocchiccioli, N. Sodini (25′ pt Tedeschi), Del Soldato, Maggi, Minichino, Bresciani. (A disposizione: Nocchi, Zappelli, Vaira, Tonacci, Manfredi). All. Luca Cagnoni.

Arbitro: Manuel Marchi di Siena (assistenti di linea Nicola Mori e Gianmarco Dimico di Livorno).

Note: ammoniti Cardillo (F) e Tedeschi (F); angoli 3-0; recupero 2’ pt e 4’ st.

MARGINE COPERTA – Terzo pareggio di fila e sesto risultato utile consecutivo (nonché 5ª gara a porta inviolata nelle ultime 6 giornate) per il Forte dei Marmi di Luca Cagnoni che mercoledì sera nel recupero della 22ª giornata del campionato di Promozione ha pareggiato 0-0 contro il Casalguidi nel match giocato al “Brizzi“ di Margine Coperta davanti ad una buona cornice di pubblico. La sfida è stata vivace, con un livello d’intensità di gioco molto alto. Nonostante l’assenza di reti e la temperatura non certo gradevole, gli sportivi presenti non si sono annoiati nell’assistere a questo match.

Nel Forte è stato fatto un po’ di ragionevole “turnover“ dopo il derby di sabato pareggiato 1-1 a Pietrasanta ed in vista della prossima partita di domenica al “Necchi-Balloni“ contro il Lampo Meridien, sperando di ritrovare presto il cubano Rodriguez. Le occasioni più importanti sono state nella ripresa. I canarini di casa sfiorano il vantaggio con capitan Ceccarelli che centra la traversa dai 20 metri. Anche gli squali versiliesi poi colpiranno una traversa, col tiro da lontano di Minichino. Nel finale bravo il portiere ospite Ceragioli nel respingere i tentativi ravvicinati di Bezzini e Cappellini.