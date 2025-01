Il Fucecchio cala il tris. Avvio sprint dei bianconeri

Fucecchio 3

FUCECCHIO: Fiaschi, Orsucci, Arapi, Lecceti (74’ Nannetti), Malanchi, Ghelardoni, Taddei (63’ Guerrucci), Cenci, Agostini (78’ Fiorini), Geniotal, Rigirozzo. All.: Targetti

CENAIA: Baglini, Rossi, Solimano (60’ Remorini), Marcon, Signorini, Puleo (70’ Di Bella), Goretti (46’ Puccini), Apolloni, Canessa, Neri, Pecchia. All.: Sena

Arbitro: Paladini di Lecce

Reti: 7’ e 42’ Agostini; 17’ Lecceti; 50’ Neri

Note: Espulso al 44’ Marcon (C) per fallo di reazione

FUCECCHIO – Seconda vittoria di fila per il Fucecchio, che pur privo di bomber Sciapi squalificato, in un primo tempo a favore di vento è bravo a capitalizzare al massimo le occasioni capitate. Al 7’ sugli sviluppi di un corner splendida mezza rovesciata di Agostini che vale il vantaggio. Passano pochi minuti e al 17’ ecco il raddoppio: ancora azione da calcio d’angolo, batti e ribatti in area e tiro al volo decisivo di Lecceti che insacca sotto la traversa. Il Cenaia prova a reagire, ma il Fucecchio colpisce ancora in contropiede al 42’ con il solito Agostini, che lanciato da Malanchi brucia in velocità Signorini e trafigge Baglini. Prima dell’intervallo il Cenaia resta anche in dieci per l’espulsione dell’ex Marcon, ma in avvio di ripresa accorcia comunque le distanze con Neri. Nei restanti minuti però il Fucecchio si difende con ordine e porta a casa altri 3 punti preziosi in chiave salvezza.

Simone Cioni