Il Fucecchio fa l’impresa. Andreotti decide sul finale

REAL FORTE QUERCETA

0

FUCECCHIO

1

REAL FORTE QUERCETA: Pastine (74’ Palmerini), Vignali, Giubbolini, Bucchioni, Tognarelli, Vittorini, Meucci (56’ Lucarelli), Fortunati, Micchi (66’ Mangiarotti), Bartolini (62’ Baracchini), Scarpa (76’ Panicucci). All.: Cipolli.

FUCECCHIO: Del Bino, Taddei (46’ Arapi), Bellini (46’ Rigirozzo), Lecceti, Nannetti, Orsucci, Mariani, Malanchi, Agostini (65’ Andreotti), Geniotal, Sciapi (89’ Cenci). All.: Targetti.

Arbitro: Cantoro di Brindisi.

Rete: 75’ Andreotti.

Note. Espulso Malanchi (F) all’86’ per doppia ammonizione.

FORTE DEI MARMI – Impresa del Fucecchio, che con una rete nell’ultimo quarto d’ora di gara riesce a sbancare il Necchi Balloni. Un successo che in casa bianconera mancava dallo scorso 13 ottobre a Certaldo. Tuttavia nella prima frazione gli uomini di mister Targetti soffrono, e non poco, la brillantezza e le ottime trame di gioco del Real Forte Querceta. I versiliesi sbattono però due volte sul muro eretto da Del Bino e al riposo il risultato è sempre di 0-0. Nella ripresa la gara si fa invece più equilibrata con il Fucecchio che fa sua l’intera posta in palio grazie al guizzo di Andreotti, subentrato da dieci minuti. Da segnalare nel Fucecchio anche il rientro di Rigirozzo, ad oltre due mesi dall’infortuni patito alla prima giornata a Cecina.

Simone Cioni