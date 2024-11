Il Fucecchio ferma la Pro. È un punto che dà fiducia

Fucecchio

1

Pro Livorno Sorgenti

1

FUCECCHIO: Del Bino, Taddei (76’ Agostini), Bellini, Lecceti, Nannetti (66’ Pagni), Orsucci, Cenci, Mariani, Andreotti, Geniotal (80’ Melani), Sciapi. A disp. Rocchi, Badalassi, Berhoxha, Paradiso, Sannino, Shllaku. All. Targetti.

PRO LIVORNO SORGENTI: Bettarini, Rotunno, Lischi, Marchetti, Cavalli, Signorini, Putrignano, Santagata (68’ Freschi), Lucchesi (85’ Pratesi), Morelli, Casanova. A disp. Strambi, Buonaccorsi, Tantardini, Romanacci, Di Tora, Sottile, Maffei. All. Bandinelli.

Arbitro: Boeddu di Prato.

Reti: 75’ aut. Bellini, 83’ Agostini.

FUCECCHIO – Succede tutto nell’ultimo quarto d’ora tra Fucecchio e Pro Livorno che alla fine si spartiscono la posta in palio nell’anticipo del girone A di Eccellenza. Prima frazione molto equilibrata in cui gli ospiti esercitano però un maggior possesso palla, anche se l’unica vera occasione arriva per un errato rinvio di Del Bino, Marchetti prova ad approfittarne con una conclusione da fuori area, ma l’estremo difensore bianconero riesce a recuperare la posizione e a deviare in angolo. Da parte sua il Fucecchio ha comunque un paio di buone triangolazioni in avanti con Sciapi e Andreotti, che non portano però ad alcuna conclusione insidiosa dalle parti di Bettarini. Si va quindi al riposo a reti bianche e nella ripresa torna in campo un Fucecchio più pimpante. I padroni di casa alzano un po’ il baricentro con Cenci e Genotial che provano a prendere in mano le redini del gioco. Di occasioni vere da rete, però, non se ne registrano e così al 75’ è la Pro Livorno a passare in vantaggio sugli sviluppi di un corner: Del Bino esce male, la palla sbatte addosso a Bellini e finisce in porta. La reazione del Fucecchio è affidata al giovane Agostini, che entra con il piglio giusto e cambia la partita. Prima all’83’ pareggia con un poderoso stacco aereo e poi sfiora anche il raddoppio con una conclusione da fuori ben controllata però da Bettarini. Nel finale ci prova di più il Fucecchio, ma il risultato di parità resta tale fino al triplice fischio finale.

Simone Cioni