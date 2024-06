Il futuro del Grifone. Giro di valzer tra i mister

Mentre il direttore generale Filippo Vetrini e l’allenatore Roberto Malotti stanno lavorando per dare il volto alla rosa per la prossima stagione, proviamo a fare un giro d’orizzonte per vedere la situazione tecnica delle squadre toscane che disputeranno il prossimo campionato di serie D. E tra le big del girone E che si è concluso con la vittoria della Pianese ci sono alcune conferme. Oltre alla panchina di Malotti nel Grifone, da registrare quelle di Marco Masi nel Follonica Gavorrano e di Simone Venturi nel Tau Altopascio: per quella del Livorno ci dovrebbe essere il duo Indiani-Bicchierai. Altre conferme arrivano dalla neo promossa Tuttocuoio con mister Aldo Firicano, dal Siena con Lamberto Magrini, dal Poggibonsi con Stefano Calderini, dal Figline con Stefano Tronconi. Allenatori nuovi, invece, per l’Aquila Montevarchi con Nico Lelli, San Donato Tavarnelle (Vitaliano Bonuccelli), Sangiovannese (Marco Bonura), Ghiviborgo (Tommaso Bellazzini), Seravezza Pozzi (Lucio Brando). E a proposito di mister il Gruppo provinciale di Grosseto dell’Aiac presieduto da Pietro Magro, organizza il "Galà dell’Allenatore". L’appuntamento è per sabato alle 18 nell’hotel Granduca. Verranno premiati tutti gli allenatori della provincia che hanno vinto i rispettivi campionati nella stagione 2023-2024.