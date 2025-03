Il futuro della Civitanovese: "Ottime possibilità di salvarsi"

"La Civitanovese è cambiata molto e adesso ha ottime possibilità di salvarsi". L’ex calciatore rossoblù Leandro Vessella dà un giudizio sul girone F della serie D e un punto di vista approfondito sull’attuale situazione della formazione di Stefano Senigagliesi. "È normale – aggiunge Vessella – che con il cambio in panchina all’inizio ci volesse un po’ di tempo per assimilare le idee del nuovo tecnico. Conosco bene Senigagliesi, è uno che lavora sul discorso dell’identità. Essere riuscito a centrare 5 risultati utili consecutivi, in ultimo la vittoria di Isernia, è qualcosa di molto importante per il morale. Ora la squadra è cresciuta come gruppo, acquisendo una consapevolezza importante nei propri mezzi".

In classifica i rivieraschi hanno raggiunto Termoli e Roma City, con la salvezza diretta distante 3 lunghezze. "La difesa è sempre stata un punto forte di questa formazione, ma in generale le qualità individuali non mancano. Ci sono giocatori validi come Capece, che seguo dai tempi dell’Ascoli. Lavorando con i giovani, mi piace molto Cosignani che è un 2006 di prospettiva. Anche Giandomenico ha grandi potenzialità, credo sia stato un errore lasciarlo partire, ma non voglio entrare nelle dinamiche societarie. Da questo punto di vista, ritengo che il torneo di Viareggio sia una vetrina importante per i ragazzi, bisogna lavorare di più su queste iniziative", dichiara Vessella che attualmente collabora nello staff tecnico della nazionale di San Marino ed è responsabile del settore giovanile dell’Academy Civitanovese.

"La lotta salvezza? La Fermana deve assolutamente vincere con il Fossombrone. Vediamo se Savini riuscirà a portare un po’ di entusiasmo. Credo che Recanatese e Castelfidardo si salveranno, l’Ancona sta gettando le basi per il prossimo anno. Per quanto riguarda la vittoria finale, penso che il primo posto della Sambenedettese sia consolidato e meritato. Sono contento per l’amico Palladini. Città e squadra sono un binomio molto importante a San Benedetto e infatti meritano la Lega Pro. Hanno avuto un andamento ottimo sin dall’inizio, mentre una squadra come L’Aquila è stata più altalenante, non riuscendo a colmare il gap".

Il prossimo avversario della Civitanovese è il Teramo, seconda forza del campionato. I biancorossi non chiederanno il rinvio della gara, come era nelle loro facoltà avendo il portiere Torreggiani convocato al Viareggio Cup. "Quella abruzzese – sostiene Vessella – è una bella realtà, ma la Civitanovese dovrà superare anche questo scoglio gettando il cuore oltre l’ostacolo".