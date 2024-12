Il giovane talento. Ruggeri si mette in luce con l’Italia Under 16

Ottimo ruolino di marcia per Mattia Ruggeri con la maglia dell’Italia Under 16 al torneo di Iscar, in Spagna. Per il classe 2009 biancorosso, 6 punti contro Casilla Y Leon (vittoria 84-65), 11 e 9 rimbalzi contro la Spagna (sconfitta 60-72), 18 e 13 rimbalzi contro la Grecia (sconfitta 64-68). La presenza di Ruggeri con gli azzurri ha comportato una settimana di pausa, con rinvio della partita di campionato, per i suoi under 17 d’Eccellenza Angels. Hanno giocato invece gli Under 19 di coach Serra, ma dalla trasferta toscana è arrivata una sconfitta. Firenze Basketball Academy s’impone 71-61 sugli Angels, con il match che si è deciso nel finale. I clementini sono stati bravi a rosicchiare qualcosa del piccolo passivo di metà gara (34-29) grazie a un ottimo terzo quarto (49-46). Nel quarto periodo, è stato un break di 8-0 di Firenze a decidere il match. Il tabellino: Capelli, Di Giacomo, Ka 5, Pivetti 8, Amaroli, Baschetti 16, Lombardi 9, Mari 17, Mariotti, Pennisi 2, Frisoni 4, Sankarè ne. All.: Serra.