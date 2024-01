Il giudice sportivo. Attesa per il ricorso sulla squalifica di mister Magrini

Il Comitato Regionale Toscana ha reso note le decisioni del giudice sportivo dopo la disputa della seconda giornata di ritorno e le squalifiche relative al prossimo turno: nella Robur nessuna assenza forzata, mentre la Lastrigiana dovrà fare a meno del difensore centrale Tommaso Borselli, stoppato per una giornata. In casa Siena l’attesa è per l’esito del ricorso presentato dalla società bianconera, contro la lunga squalifica (fino al prossimo 5 febbraio, sei giornate effettive considerando il riposo) inflitta al tecnico Lamberto Magrini, dopo l’espulsione rimediata nell’ultima partita del 2023 sul campo della Rondinella Marzocco. Per quanto sia noto che quest’anno le squalifiche, in particolare quelle comminate per proteste, siano state inasprite, la sanzione assegnata a Magrini, è apparsa troppo pesante per la Robur che ha subito reagito. Non c’è però da aspettarsi, anche nel caso di un esito positivo del reclamo, una riduzione sostanziosa.