Il giudice sportivo. Il rosso rimediato in Toscana costa due giornate a Cortesi. Col Borgo sarà emergenza

CARPI

Non solo la sconfitta e il -9 dalla vetta, la gara di Prato è costata cara doppiamente al Carpi. Come raccontato in esclusiva dal Carlino, nel tumultuoso fine gara del ’Lungobisenzio’ è arrivato anche un cartellino rosso per Matteo Cortesi, che ieri è stato squalificato dal giudice sportivo per 2 giornate perché "al termine della gara si rivolgeva verso la tribuna con ripetuti gesti triviali e provocatori". Gestacci arrivati dopo che dalla tribuna è piovuto di tutto verso i giocatori biancorossi (sputi e non solo, ma nessuna multa al Prato) al culmine di un paio di minuti in cui i giocatori pratesi hanno provato ad accerchiare Saporetti, difeso dallo stesso Cortesi e da Sall. In un momento di emergenza piena per l’attacco, dunque, il Carpi perderà Cortesi per le gare con il Borgo San Donnino e a Lodi col Fanfulla. Per Serpini scelte obbligate anche perché sono rimasti in rosa solo Larhrib, Sall e Saporetti come uomini offensivi, visto che Rossi, Tentoni e Arrondini (che ha un paio di minuti nelle gambe per generosità, ma non calcia la palla da un mese) salteranno sicuramente anche la gara di domenica col Borgo. L’unica nota positiva è il ritorno di Calanca dalla squalifica che regala qualche alternativa dietro. Ieri intanto alla ripresa hanno lavorato Frison, Tentoni, Arrondini e Rossi, mentre era fermo Sabattini. Lo stesso Cortesi, uscito a Prato per un fastidio all’adduttore, ha svolto precauzionalmente lavoro in palestra.

d.s.