Il Giudice Sportivo. Verdetto sul ricorso forse il 2 o 3 maggio

La Lega Nazionale Dilettanti non ha ancora inviato al Forlì la documentazione chiesta per poter adire in Corte d’Appello dopo la bocciatura in primo grado del ricorso contro la sconfitta del ‘Cabassi’ per la posizione di Cecotti. Per questo, considerando i festivi e le giornate di ‘ponte’, l’invio potrebbe essere differito a lunedì. A quel punto il Forlì avrà tempo fino a mezzanotte del giorno di ricezione per poter depositare il ricorso. Poi il Giudice avrà altre 24 ore per fissare l’udienza, ma occhio ancora al calendario: mercoledì sarà il 1° maggio. Dunque il verdetto potrebbe arrivare giovedì 2 o venerdì 3. Attenzione a un altro aspetto: il Carpi può conquistare domenica la promozione matematica, in caso di vittoria o comunque qualora il vantaggio sul Ravenna non si riduca. Eppure per quattro o cinque giorni la promozione potrebbe restare sub judice, in attesa dell’ultimo verdetto. Analoga beffa potrebbe subirla il San Marino nella lotta playoff: il Forlì se lo augura.