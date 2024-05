Il gran finale. Il Cittadella intanto ha scelto Biagini. Per i dilettanti è una stagione d’oro. Ben quindici le squadre promosse

Quello che si sta chiudendo sarà ricordato come l’anno d’oro del calcio dilettantistico modenese, che dalla D alla Terza categoria ha collezionato 8 campionati vinti e un totale di 15 promozioni conquistate, mentre un’ultima squadra, il Terre di Castelli, si giocherà tutto di qui a metà giugno con i playoff nazionali di Eccellenza per salire in D. Un en plein di vittorie che parte dall’alto col Carpi vincitore della D, la Cittadella dominatrice dell’Eccellenza (che ieri ha annunciato Alberto Biagini come nuovo direttore dell’area tecnica), i successi di Ganaceto e Monteombraro in Prima, quelli di Campogalliano, Corlo e Valsa Savignano in Seconda e della Maranese in Terza cui si sono aggiunti i ripescaggi certi in Promozione di Colombaro (con la coppa) e Smile (con i playoff), quelli in Prima di Mirandolese (con la Coppa), Medolla e Fox Junior Serra (con i playoff) e quelli di Eagles (foto) e San Vito vincitori dei playoff di Terza. E con i playoff che ormai devono disputare solo la fase regionale, si possono già abbozzare i gironi 2024-25 delle modenesi di Eccellenza e Promozione, che in entrambe le categorie vedrà le nostre squadre stare tutte insieme.

Eccellenza. Le tre modenesi superstiti (Terre di Castelli, Formigine e Castelfranco) restano nel girone ’A’ con 4 piacentine (Agazzanese, Nibbiano, Gotico e Bobbiese), 4 parmensi (Colorno, Salso, Fidentina e Borgo), 6 reggiane (Correggese, Brescello, Fabbrico, Rolo, Vianese e Arcetana) più l’unica bolognese Zola. Un eventuale salto in D di Terre e Granamica tramite gli spareggi nazionali non cambierebbe lo scenario per le nostre, ma solo per lo Zola che potrebbe finire nel ’B’, con Sporting Scandiano e Bibbiano prime due ripescabili in questo ordine.

Promozione. Saranno addirittura 12 le modenesi al via, tutte clamorosamente nello stesso gruppo. Ad oggi infatti ci sono 12 formazioni fra Piacenza e Parma che andranno nel girone ’A’ assieme a 6 reggiane. Nel girone ’B’ resterebbero così le altre 6 reggiane più le 12 modenesi, Cdr, United Carpi, Sanmichelese, Castelnuovo, San Felice, Camposanto, Fiorano, La Pieve, Ganaceto, Monteombraro, Colombaro e Smile. Nemmeno il salto in D di Terre o Granamica (o di entrambe) cambierebbe lo scenario, visto che le prime due ripescabili (Scandiano e Bibbiano) sono entrambe reggiane e gli eventuali 2 posti si libererebbero dunque a ovest, senza andare a intaccare l’unione delle modenesi.

Davide Setti